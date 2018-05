Mai mulți locuitori din Capitală vor rămâne fără apă la robinete. Unde va fi întreruptă furnizarea pe parcursul săptămânii

19:00

Apple va renunța la o funcție foarte populară în acest an, odată cu lansarea unei versiuni ieftine a modelului iPhone X. Analistul Ming-Chi Kuo, de la KGI Securities, spune că Apple va lansa în acest an o versiune de 550 de dolari a iPhone X, cu ecran LCD, potrivit Forbes. Spre comparație, actualul iPhone X se vinde cu cel puțin o mie de dolari și are ecran OLED furnizat de Samsung. Articolul Odată cu lansarea noilor iPhone-uri, Apple va renunța la două funcții foarte populare. Despre care este vorba apare prima dată în #diez.