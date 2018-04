ACTUAL: Mii de ruși au ieșit la Moscova la un miting împotriva blocării Telegram

La Moscova, luni, are loc un miting de protest împotriva interdicției mesageriei Telegram in Rusia. După cum relatează Radio Liberty, activiștii s-au adunat pe bulevardul Saharov, unde autoritățile de la Moscova au permis organizarea unei acțiuni care sa adune cel mult 5.000 de persoane. Protestatarii s-au adunat in numar mare cu steaguri și afise în […]

