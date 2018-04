(foto/video) Accident la Orhei cu implicarea unui Mercedes condus de un șofer beat: O persoană, spitalizată de urgență

12:20

Dacă ar fi să ne luăm după zodii, am spune tare și răspicat că sexul nu e pentru oricine! Asta pentru că există unii nativi care nu doar că nu se pricep în a face amor, dar se mai și plictisesc în timpul actului sexual. Află care sunt aceștia! Nativul Gemeni este atât de dual, încât și în pat pare a fi două persoane diferite în același timp. Ba iubește cu foc, ba este o persoană rece și instabilă. Uneori, încearcă să domine forțând nota, iar acest lucru poate să îl dezamăgească pe partener. În plus, are tendința să exagereze, lucru care nu îl avantajează absolut deloc. Poate ar fi mai bine să își găsească starea potrivită cu ajutorul preludiului. Nativul Rac este un om atât de sensibil, încât în timpul unei partide de amor, va face tot posibilul să îi spună partenerul cât de mult înseamnă pentru el și cât de intens trăiește clipa. Dacă are parte de o persoană la fel de sensibilă, s-ar putea să existe acea conexiune, însă dacă are în brațe o fire vulcanică, aceasta se va plictisi de îndată ce îi aude șoaptele și dulcegăriile. În plus, nu se concentrează pe moment, ba chiar gândul îi zboară în altă parte. Află care sunt cei mai slabi parteneri de sex în funcție de zodie pe clickpentrufemei.ro.