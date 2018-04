Opt jurnalişti, inclusiv de la BBC şi AFP, ucişi de un terorist în timp ce vizitau zona unui atentat, în Afganistan

13:30

Iata sub ce influente astrale sunt nascute femeile dispuse sa faca sex de cum le-ai cunoscut: Taur Cu totii avem impresia ca nativa Taur este linistita si in banca ei. Ei bine, nu si atunci cand vine vorba despre sex. Are o multime de fantezii pe care abia asteapta sa le puna in aplicare. Are o sexualitate ravasitoare, e avida dupa amor si va cauta cu orice pret sa il cucereasca pe barbatul pe care a pus ochii, mai ales daca simte ca se potriveste cu el. Este considerata de astrologi drept una dintre femeile cele mai liberale din punct de vedere sexual. Scorpion Femeia din Scorpion are un apetit sexual urias. E binecunoscut faptul ca gandul sau sta aproape numai la sex, astfel ca nu e de mirare ca vine chiar de la ea propunerea de a te duce direct in dormitor, chiar daca nu va cunoasteti decat de cateva ore. E mereu cu ochii dupa barbati si viseaza doar partide de amor cu scantei. Ii place sa domine si reusesti sa o starnesti cu o singura atingere. Apoi cu greu reusesti sa o mai controlezi. Sagetator Nativa Sagetator e foarte jucausa si glumeata si nici macar nu iti vei da seama cum a reusit sa te dezbrace in doi timpi si trei miscari. Adora sexul in locurile publice si sexul pe furis, asa ca sa nu te miri ca iti va face propuneri dintre cele mai indecente. Orice parere ai avea si orice principii vei considera ca iti incalci, nu ii vei putea rezista farmecului sau. Te vei distra de minune pentru ca va sti sa transforme sexul ocazional intr-o experienta de neuitat, potrivit ele.ro.