Polonia nu uită. Monumentele comuniste aruncate la “groapa de gunoi a istoriei”

Cele mai frumoase femei ambasadoare ale turismului au luptat pentru titlul ,,Miss Europe Queen of Nations 2018″ însă doar moldoveanca Adela Prisăcari a devenit câștigătoarea marelui premiu. Aceasta s-a întors acasă învingătoare și spune că este în culmea fericirii, transmite regional.md. „Sunt fericită să fiu deținătoarea celui mai prestigios titlu din cadrul competiției internaționale „Queens of Nations”, titlu […] Articolul FOTO // O tânără din Republica Moldova, desemnată Miss Europe Queen of Nations 2018 apare prima dată în 10TV.