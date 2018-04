Modestă, rușinoasă și mereu în umbră! Cum arăta Kristina Asmus în adolescență (Foto)

20:50

Fotograful american Tanja Hollander a călătorit în 12 țări de pe patru continente diferite pentru a vorbi în persoană cu toți prietenii săi din Facebook și pentru a le face fotografii. Lucrările sale au făcut înconjurul lumii, iar astăzi, au fost publicate pe platforma de artă Cultura Inquieta. „Ești într-adevăr prietenul meu”? (Are you really my […]