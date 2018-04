Profitul CROATIA osiguranje s-a majorat cu 45% anul trecut

12:00

NBG - National Bank of Greece, a doua cea mai mare banca din Grecia, a anunat ca, in pofida inregistrarii unui prim esec, procesul de vanzare al asiguratorului pe care il detine - ETHNIKI Asfalistiki, va continua. "Consiliul a decis ca procesul de licitatie sa continue, cu cei care au ajuns in etapa finala a ofertarii ETHNIKI Asfalistiki, in cadrul primei licitatii", anunta Reuters citand surse din cadrul NBG.