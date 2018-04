Itinerarul unei rute se schimbă. Află care este

10:30

Cele mai frumoase femei ambasadoare ale turismului au luptat pentru titlul ,,Miss Europe Queen of Nations 2018″ însă doar moldoveanca Adela Prisăcari a devenit câștigătoarea marelui premiu, transmite regional.md. „Sunt fericită să fiu deținătoarea celui mai prestigios titlu din cadrul competiției internaționale „Queens of Nations”, titlu la care au aspirat multe ambasadoare ale turismului și frumuseții de […] Articolul Avem cu ce ne mândri: moldoveancă, desemnată Miss Europe Queen of Nations 2018 apare prima dată în IMPACT TV.