Zeci de mii de oameni au protestat la Madrid

15:40

Cei mai buni 50 de studenți din țară au fost premiați joi, 26 aprilie, în cadrul concursului Burse de Merit 2017, ediția a XXII-a. Tinerii s-au ales cu burse unice în valoare de 12 mii de lei.În acest an, la concursul Burse de Merit 2017, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, au participat 215 de studenţi de la 21 de instituţii universitare. Programul oferă, în bază de concurs, 50 de burse unice a câte 12000 de lei: 35 burse – pentru studenţii de la ultimul an de studii, ciclul Licenţă și 15 burse pentru studenţii masteranzi de la primul an de studii, ciclul Masterat (inclusiv ultimul an din cadrul programelor de studii integrate). Pentru evaluarea dosarelor de participare şi selectarea finaliştilor Programului a fost instituită o Comisie Independentă de Experţi, care este formată din reprezentanţi ai comunităţii academice.