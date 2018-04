romite la Sankt-Petersburg 150 de secții de votare în Rusia pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova

09:40

Guvernul premierului britanic Theresa May a primit o lovitură dură duminică seară, când ministrul de Interne a decis să demisioneze, pe fondul criticilor opoziției, scrie realitatea.net. Ministrul britanic de interne, Amber Rudd, a demisionat duminică. Informaţia a fost confirmată şi de un purtător de cuvânt al premierului Theresa May, citat de AFP, potrivit Agerpres. Guvernul May şi […]