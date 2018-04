Veste bună! Românii din Republica Moldova vor avea acces pe piața muncii din România

09:00

• 313: Împăratul roman Licinius unifică Imperiul Roman de Răsărit sub comanda sa. • 1638: Patriarhul Chiril Lukaris sfințește Mănăstirea Podgoria Copou din Iași, ctitorie a domnului Vasile Lupu. • 1789: Pe terasa de la Federal Hall din Wall Street, New York, George Washington depune jurământul, devenind astfel primul președinte al Statelor Unite. • 1803: SUA cumpără de la Franța teritoriul Louisiana în schimbul sumei de 80 de milioane de franci–aur. • 1844: Alexandru Ioan Cuza s–a căsătorit cu Elena Rosetti–Solescu, fiica cea mare a postelnicului Iordache Rosetti și a Catincăi Rosetti, născută Sturdza. Cu acest prilej, Cuza a refuzat să primească țiganii robi trecuți în lista dotală a soției, fiind astfel primii care au acceptat hotărârea Adunării Obștești din 31 ianuarie 1844, de dezrobire a țiganilor. • 1896: Se adoptă Legea învățământului primar și normal–primar (Legea Poni). Prin aceeași reglementare se înființează Casa Școalelor, care va avea în atribuție administrarea fondurilor destinate construirii de edificii școlare și achiziționarea mobilierului aferent. • 1897: Mihail Sadoveanu a debutat în ziarul umoristic "Dracul" din București. Sub pseudonimul Mihai din Pașcani, viitorul romancier publica schița umoristică de 40 de rânduri sub titlul "Domnișoara Mxxxx Falticeni". • 1902: A avut loc, la Paris, premiera operei Pelléas et Mélisande de Claude Debussy. • 1937: În Filipine a avut loc un plebiscit referitor la dreptul femeilor de a vota. Au putut participa doar bărbații care, în majoritate (peste 90%), au fost de acord ca femeile să se bucure de acest drept. • 1939: Franklin Delano Roosevelt este primul președinte american care a apărut pe postul de televiziune. • 1945: Adolf Hitler și Eva Braun se sinucid la Führerbunker după ce au fost căsătoriți o zi. În aceeași zi, Armata Roșie arborează drapelului sovietic pe clădirea Reichstagului din Berlin. • 1948: A fost creată Organizația Statelor Americane (OSA). Această organizație internațională guvernamentală își are sediul la Washington(membri: 35 de state și 24 de observatori permanenți; obiective: securitatea continentală; soluționarea pașnică a conflictelor dintre statele membre). • 1970: Președintele Nixon anunță că forțele Statelor Unite și ale Vietnamului de Sud vor invada Cambodgia pentru atacarea "templelor" folosite de forțele comuniste. • 1975: Eliberarea totală a Vietnamului (Ziua Victoriei). • 1980: La vârsta de 42 de ani, Prințesa Beatrix devine regină a Țărilor de Jos, după abdicarea mamei sale, regina Iuliana. • 1988: La Dublin, Irlanda, Céline Dion câștigă a 33-a ediție a Eurovisionului pentru Elveția cu piesa "Ne partez pas sans moi". • 1990: Deschiderea, la Lisabona, a Centrului Nord–Sud al Consiliului Europei. • 1993: Jucătoarea iugoslavă de tenis de câmp, Monica Seles, nr.1 mondial, este grav rănită de un fervent suporter al lui Steffi Graf. • 1991: Un ciclon care a lovit Bangladesh-ul a dus la uciderea a 138.000 de oameni. • 2001: Dennis Tito, primul turist spațial decolează pe o navetă rusească cu destinația Stația Spațială Internațională. • 2002: Un referendum în Pakistan consfințește pentru încă 5 ani regimul militar al lui Pervez Musharraf. • 2004: A fost observat SASSER, un «Computer worm», care doar în câteva zile a infectat o mare parte din computerele din lumea întreagă. • 2013: Regina Beatrix a Olandei a abdicat, iar Willem-Alexander, Prinț de Orania a urcat pe tronul Țărilor de Jos ca regele Willem-Alexander al Olandei. El este primul rege al Olandei de la moartea stră-stră-bunicului său în 1890, regele Willem al III-lea. Nașteri • 1245: Filip al III-lea al Franței (d. 1285) • 1553: Louise de Lorraine-Vandémont, soția regelui Henric al III-lea al Franței (d. 1601) • 1651: Jean-Baptiste de La Salle, reformator educațional francez și sfânt catolic (d. 1719) • 1661: Louis Armand I, Prinț de Conti (d. 1685) • 1662: Regina Maria a II-a a Angliei (d. 1694) • 1664: François Louis, Prinț de Conti, general francez (d. 1709) • 1770: David Thompson, explorator canadian (d. 1857) • 1777: Carl Friedrich Gauss, matematician, astronom german (d. 1855) • 1796: Adolphe Crémieux, avocat și politician francez de origine ebraică (d. 1880) • 1803: Albrecht von Roon, om de stat prusac, al 10-lea prim-ministru al Prusiei (d. 1879) • 1857: Eugen Bleuler, psihiatru elvețian (d. 1940) • 1864: Juhan Liiv, poet estonian (d. 1913) • 1870: Franz Lehár, compozitor austriac (d. 1948) • 1883: Jaroslav Hašek, prozator ceh (d. 1923) • 1893: Joachim von Ribbentrop, diplomat nazist (d. 1946) • 1895: Ion Vinea, poet, prozator, traducător român (d. 1964) • 1901: Simon Kuznets, economist ucrainean, laureat Nobel (d. 1985) • 1902: Theodore Schultz, economist american, laureat Nobel (d. 1998) • 1906: Matei Alexandrescu, poet român (d. 1979) • 1909: Regina Juliana a Olandei (d. 2004) • 1926: Septimiu Sever, actor român de teatru și film • 1937: Francisc Bartok, pictor român • 1946: Carl al XVI–lea Gustaf, regele Suediei • 1956: Lars von Trier, regizor danez • 1981: John O'Shea, fotbalist irlandez • 1994: James Daniel McVey, cântăreț britanic, membru al trupei The Vamps Decese •65: Lucan, poet roman (n. 39) •535: Amalasuntha, regină a ostrogoților (n. c. 495) •1632: Regele Sigismund al III-lea Vasa al Poloniei și Suediei (n. 1566) •1837: Luise Eleonore de Hohenlohe-Langenburg, ducesă și regentă de Saxa-Meiningen (n. 1763) •1883: Edouard Manet, pictor francez (n. 1832) •1908: Dimitrie Negreanu, fizician român (n. 1858) •1933: Anna de Noailles (născută Brâncoveanu), scriitoare franceză (n. 1876) •1945: Adolf Hitler, politician german, dictator al Germaniei Naziste (n. 1889) și soția sa Eva Braun (n. 1912); sinucidere •1949: Lajos Ágner, scriitor, istoric literar, orientalist maghiar (n. 1878) •1979: Pantelimon Halippa, poet, publicist (n. 1883) •1983: George Balanchine, coregraf de origine rusă (n. 1904) •1983: Muddy Waters, cântăreț american de blues (n. 1915) •1989: Sergio Leone, regizor, producător, scenarist italian (n. 1929) •1998: Nizar Qabbani, poet sirian (n. 1926) •2006: Jean-François Revel, scriitor și ziarist francez (n. 1924) •2011: Ernesto Sabato, scriitor, pictor și fizician argentinian (n. 1911) •2016: Harold Kroto, chimist britanic, laureat Nobel (n. 1939) •2017: József Árpád Habsburg, membru al Casei de Habsburg-Lorena (n. 1933) Sărbători •Ziua națională a Regatului Țărilor de Jos. Ziua Reginei (Olanda) •Biserica Ortodoxă Română: Sf. Iacob (apostol), fratele Sf. Ioan Evanghelistul •Ziua Internațională a Jazzului