SUA vor moderniza peste 100 localitati din R.Moldova

03:45

Zaria Balti a remizat pe teren propriu contra celor de la Milsami, scor 2 la 2. Gruparea din Orhei a condus rapid, dupa ce Bogdan a marcat. Zaria a intors soarta partidei in doar 4 minute. Mai intai Rusu a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj, ca imediat, Apostol sa inscrie dupa o faza splendida a gazdelor. Raspunsul orheienilor nu s-a lasat asteptat. Platica a stabilit scorul final de 2 la 2, la o faza in care defensiva gazdelor a ezitat inexplicabil. In celalalt meci disputat ieri, Speran...