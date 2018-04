Doctorul a refuzat să o opereze pe fată. După un an a revăzut-o și nu i-a venit să creadă

22:01

Lumea în care trăim presupune să învăţăm mai multe despre cei de lângă noi. astfel, apare şi noţiune de pansexual. Un pansexual este un individ care poate fi atras de barbati, femei, transsexuali sau intersexuali (hermafroditi) in egala masura. Sexul biologic (cel stabilit la nastere) si identitatea sexuala (genul cu care te identifici) sunt irelevante in acest caz. Cautand termenul pe Google, gasesti numeroase definitii care confunda pansexualitatea cu bisexualitatea, potrivit carora este "fratele" lacom, care nu vrea angajamente, dar vrea sa faca sex cu toata lumea. Prefixul vine din grecescul "pan", care inseamna "tot" sau "fiecare", scrie feminis.ro. Insa ideea de dragoste in cazul unui pansexual NU este un soi de bufet unde toata lumea se afla in meniu. Practic, toata lumea are o sansa egala de a aparea in meniu. Termenul "pansexualitate" a fost folosit inca din anii '90 insa Google trends arata ca abia in 2010 oamenii au inceput sa se informeze cu privire la aceasta notiune. Sexologul Nikki Goldstein crede ca termenul a luat amploare in prezent pentru ca generatia parintilor nostri nu a fost una in care oamenii sa se cunoasca atat de bine pe ei insisi incat sa se identifice drept pansexuali, chiar daca le era cunoscut cuvantul. Daca bisexualii sunt atrasi de ambele sexe, pansexualii nu tin cont de acest aspect. Pansexualii gasesc atractie dincolo de gen, in personalitate, idealuri si emotii. Angel Haze defineste perfect aceasta identitate sexuala: "Nu sunt gay, nu sunt heterosexuala, nu sunt bisexuala - Nu imi pasa. La finalul zilei, vreau doar pe cineva cu care sa am o relatie, o legatura."