(doc) Punct în dosarul „ruta morții”. Mecanicul și medicul – condamnați, administratorul firmei – achitat // ZdG

17:30

Candidatul unic al forțelor antioligarhice la alegerile din capitală, Andrei Năstase, liderul Platformei Demnitate și Adevăr, a lansat programulu electoral pentru municipiul Chișinău. Vă prezentăm mai jos discursul integral al acestuia din cadrul evenimentului de lansare. Dragi prieteni, Vă salut călduros cu inima și cu sufletul pentru Chișinău. Încep acest discurs printr-o mărturisire. Mi-am pus și eu întrebarea dacă trebuie sau nu să candidez pentru funcția de primar general al capitalei. M-am consultat cu echipa mea, cu partenerii noștri, cu prietenii, cu cei dragi și apropiați, cu Oamenii. M-am convins definitiv că a fost o decizie corectă atunci când am mers direct la ei, la Oameni. Peste tot, fie la Chișinău, fie în suburbii, la orice întâlnire, cu sute, zeci sau doar câteva persoane, mesajul oamenilor a fost de fiecare dată aproape identic: ” trebuie să continuați lupta”, ”Nu aveți dreptul să nu vă implicați”, ”Avem nevoie de cineva care să ne redea demnitatea și să distrugă acest sistem, punând bazele unei vieți mai bune”, ”Nu aveți dreptul să lăsați capitala țării acestor hoți”, ”Țara trebuie eliberată, să începem cu Chișinăul”! Trebuie să recunosc că anume aceste mesaje venite de la oameni m-au determinat cel mai mult să duc proiectul început până la capăt!! Pe parcursul mai multor ani de când organizăm constant întâlniri cu cetățenii noștri, acasă sau în diasporă, sesizam aproape de fiecare dată din partea lor, pe lângă sentimentele de revoltă față de guvernare, multă disperare și regrete din cauza situației grele în care se află Republica Moldova. Mă gândeam întotdeauna că cel mai mare risc care poate favoriza menținerea acestui regim este deznădejdea și resemnarea cetățenilor. Acum, însă, odată cu începerea acestei campanii, am făcut o frumoasă constatare. Am simțit personal, din partea oamenilor, la toate întâlnirile din ultimele luni, raze de speranță. Am văzut în ochii lor speranța că vom învinge, că vom reuși, speranța că putem schimba în bine capitala, speranța că putem schimba în bine întreaga țară! Oricât de greu i-a fost țării și oricâte dezamăgiri au marcat poporul nostru, speranța nu ne-a luat-o nimeni, niciodată! Iată de ce vreau să reiterez cu toată puterea sufletului meu – sunt onorat să reprezint ceea ce le-a mai rămas oamenilor – speranța unei schimbări în bine a vieții noastre cea de toate zilele! Stimați prieteni, candidez pentru că avem o responsabilitate istorică în fața viitorului. Avem datoria să le oferim cetățenilor noștri o alternativă reală, viabilă, credibilă. O alternativă care răspunde nevoilor oamenilor. O alternativă clară, civilizată, pe înțelesul tuturor la sistemul oligarhic și mafiot. Ceea ce mă deosebește de principalii rivali, candidații coordonați ai regimului hibrid Ion Ceban, Silvia Radu, dar și patronii lor Plahotniuc și Dodon este faptul că în toată activitatea mea, de unul singur sau împreună cu zeci si sute de mii de oameni deșteptați ai acestei țări am apărat interesul public, interesul cetățenilor Republicii Moldova. Am luptat pentru drepturile omului, am apărat democrația, am apărat statul de drept, am apărat instituțiile statului în fața oligarhilor și corupților, am apărat banul public, am apărat interesele economice ale țării noastre! M-am opus cu toată forța abuzurilor comise de guvernarea comunistă și cea oligarhică față de oamenii de cultură sau oamenii de afaceri, față de investitorii autohtoni, locali și din diasporă, față de tinerii noștri sau de generațiile noastre de pensionari. De asemenea, spre deosebire de alții, niciodată nu am încercat să dezbin societatea. Am unit-o și consolidat-o. Am considerat întotdeauna drept un avantaj faptul că vin din afara acestui sistem politic oligarhizat, că nu am fost legat de nicio guvernare, că n-am făcut averi pe banii statului și nu m-am îmbogățit pe spatele cetățenilor noștri săraci, așa cum au procedat dintotdeauna oponenții mei cu bilet de voie de la guvernare. Un lucru esențial pe care îl cunoaște o lume întreagă - sunt un om liber și independent. Nu am niciun angajament ascuns, nu am nicio înțelegere subterană care să fie în detrimentul interesului public. Nu am tranzacționat și nu voi tranzacționa niciodată interesul național. Anume din aceste motive, guvernarea a intrat în panică și folosește tot arsenalul propagandistic împotriva noastră. Sunt speriați, le fuge pământul de sub picioare, își dau bine seama că își riscă averea și libertatea. Cei care au sărăcit această țară, și-au bătut joc de oamenii ei, i-au alungat peste hotare dezbinând sute de mii de familii, se tem de victoria noastră la alegerile din 20 mai ca dracul de tămâie și de adevăr. Pentru că se tem de pușcărie, ei mă vor cu orice preț retras sau scos din cursa pentru primarie. Să-și pună pofta-n cui. Cu toată propaganda și minciuna din arsenalul lor, cu toate știrile false, sondajele și spoturile trucate, cu toți mercenarii și candidații coordonați sau cu autorizație de la SIS și GBC, plătiți din banii furați de la oameni - nimeni și nimic nu mă poate opri. Rămân până la capăt alături de Oameni, de grijile și nevoile lor. Alături de Chișinău și centura sa de aur și de rezistență - suburbiile. La 20 mai Reușim Împreună. Candidez la aceste alegeri pentru că sunt absolut convins că pe 20 mai avem o șansă reală să punem bazele schimbării în bine a Republicii Moldova. Totul depinde însă de noi, de fiecare dintre noi. Da, există o singură înțelegere. Am stabilit împreună cu Maia Sandu, cu echipele noastre, un lucru pe care trebuie să-l cunoască toată lumea – noi nu vom ceda! Noi nu ne vom opri până nu vom întoarce capitala și toată țara pe făgașul democrației, prosperității și a statului de drept. Onorată asistență, Capitala noastră are nevoie de o mare schimbare în bine, pentru că situația în care se află a devenit intolerabilă. Avem haos și corupție în instituțiile primăriei, în domeniul transportului, în construcții, în administrarea patrimoniului municipal. Planul Urbanistic General este unul învechit, aprobat încă în 2006. Suntem obligați, împreună, să luăm măsuri imediate! să oprim dezmățul. Altfel, vom suferi și mai mult, altfel dezmățul va fi și mai mare. Și asta pentru că miza mare a alegerilor pentru ei și pentru mafia imobiliară, este să pună mâna în continuare pe terenurile și proprietățile Chișinăului, să controleze fluxurile financiare, să căptușească întreprinderile municipale, să ne fure la taxe și tarife, să delapideze fondurile și bugetul capitalei. Serviciile de furnizare a apei, canalizarea, salubritatea, iluminatul, etc., sunt scumpe și de proastă calitate. Domeniile educației și al sănătății suferă din cauza dotărilor precare, din cauza salariilor proaste, dar și din lipsa unei viziuni de dezvoltare de lungă durată ceea ce determină cadrele tinere să plece peste hotare. Oamenii de afaceri integri sunt incomozi regimului oligarhic, sunt constrânși să dea mită ori să se mute în altă parte sau să falimenteze. În viziunea noastră, un primar trebuie să găsească soluții integrate, de sistem pentru toate aceste probleme, care trebuie să plece de la o perspectivă clară asupra a ceea ce trebuie făcut, de la o viziune clară asupra vitroului orașului. Iar viziunea noastră este, pe scurt, următoarea: Chișinăul trebuie să devină o Capitală confortabilă vieții urbane, mobilă și interconectată, să asigure locuitorilor săi educație și sănătate accesibile și de calitate, să producă bunăstare pentru toți și dezvoltare economică prin deschiderea față de mediul de afaceri onest, toate acestea fiind posibile doar în condiții deficiență și transparență administrativă. Altfel spus, Chișinăul trebuie să devină orașul în care să vrem cu toții să trăim, simțindu-ne ACASĂ. Un oraș în care te simți ACASĂ e întâi de toate un oraș curat și confortabil, cu aer sănătos și apă de calitate, cu căldură și canalizare funcțională la prețuri accesibile, lumină pe străzi și curți îngrijite, cu locuri de joacă în siguranță pentru copii și parcări rezidențiale ecologice. Dar confort mai înseamnă și garanția unei educații accesibile și de bună calitate, înseamnă cultură înaltă, agrement, infrastructură pentru sănătate, inclusiv prin mișcare și sport. Pentru a realiza aceste lucruri, un prim pas îl va constitui eficientizarea activității întreprinderilor municipale responsabile și alinierea bazei lor tehnico-materială, cât și a condițiilor de muncă la standardele europene. Un obiectiv important va fi creșterea colectărilor la bugetul municipal în urma optimizării activității acestor întreprinderi. Al doilea pas va fi lansarea de programe și soluții specifice. Dacă vorbim despre curățenie, una dintre prioritățile noastre va fi asigurarea transferului tehnologic și de experiență calificată precum și atragerea capitalului privat în vederea dublării ratei de sortare a deșeurilor solide de la 40 la 80%, lucru care ne va permite să valorificăm deșeurile municipiului transformându-le în curent electric și agent termic. Aș aminti aici și situația în care se află curțile blocurilor de locuit din municipiu. Acestea nu au avut parte de amenajări și îmbunătățiri de ani de zile. De atunci, cerințele și filosofia urbanistică au evoluat considerabil. Aici ne propunem să venim cu un model eficient de administrare a curților, în care drepturile și obligațiile Primăriei și ale locatarilor să fie clare și respectate de toți factorii implicați și care să asigure dezvoltarea unui mediu curat, sigur și prietenos. Referitor la problema construcțiilor ilegale, va fi inițiat procesul de suspendare sau revocare din motive temeinic justificate a autorizațiilor ilegale. Vom iniția un amplu proces de sistare a construcțiilor ilegale care au fost tolerate și patronate politic de către administrațiile municipale precedente. Noi venim la primărie să facem administrație, nu politică. Dacă vorbim despre educație, prioritățile noastre țin în primul rând de asigurarea calității și accesului tuturor la aceasta. Iar asta înseamnă garantarea condițiilor de infrastructură necesare pentru desfășurarea procesului educațional, alimentarea calitativă a copiilor, motivarea și susținerea cadrelor didactice și manageriale, inclusiv prin acordarea de suport metodologic, dotarea și modernizarea instituțiilor de învățământ. Iată de ce, una dintre soluțiile noastre va fi instituirea unui minim de finanțare a educației din veniturile totale ale primăriei de cel puțin 20% începând cu bugetul pentru anul 2019. De asemenea, vom majora fondul de salarii pentru cadrele didactice și managerii din învățământul preșcolar, primar și secundar cu 45 de milioane de lei, ajustat anual la rata inflației. 1300 de lei lunar pentru un educator de copii este o batjocoră ce trebuie încetată imediat. A doua mare direcție care decurge din viziunea noastră despre viitorul orașului va fi asigurarea unei infrastructuri de mobilitate adecvată unei Capitale moderne, de secol 21. Iar aceasta înseamnă: transport public rapid și sigur, drumuri și trotuare bune, parcări publice suficiente, spații pietonale și piste pentru bicicliști, accesibilitate pentru persoane cu nevoi speciale, dar și legături aeriene care să faciliteze contactul rapid și la prețuri accesibile cu exteriorul țării. Voi da aici un singur exemplu de problemă și anume transportul public aflat în continuă degradare. Chișinăul are nevoie de reformarea fundamentală a acestui sector și aplicarea strictă a normelor de siguranță rutieră. Amenajarea coridoarelor dedicate pentru transportul public, utilizarea tehnologiilor informaționale în reglarea transportului și fluxului de pasageri, majorarea numărului de troleibuze noi, dotate cu rampe pentru persoane cu nevoi speciale și aer condiționat, crearea și aplicarea unui cod de etică a angajaților din sistem, sunt doar câteva dintre măsurile specifice pe care le voi aplica în primul an de mandat. Prin toate aceste măsuri, obiectivul urmărit e să reducem la jumătate timpul de deplasare cu transportul public indiferent de destinație, în condiții de siguranță și confort. Dar confortul și mobilitatea noastră nu sunt posibile fără a asigura chișinăuienilor condiții pentru creșterea bunăstării materiale prin dezvoltarea economică a orașului. Iar acest lucru se poate produce mai ales printr-o deschidere reală față de mediul de afaceri onest. În relația cu primăria, în prezent, mediul de afaceri din Chișinău se confruntă cu o birocrație sufocantă și o lipsă de predictibilitate a reglementărilor și politicilor administrației. Doar o administrație inteligentă înțelege că o relație deschisă și corectă cu mediul de afaceri este vitală pentru bunăstarea și confortul tuturor cetățenilor. Încurajarea și susținerea mediului de afaceri înseamnă mai multe locuri de muncă, salarii mai mari, mai mulți bani în bugetul public, servicii publice de mai bună calitate, înseamnă mai multă siguranță și predictibilitate în viețile tuturor. Iată de ce, una dintre prioritățile noastre în sprijinul investitorilor și a mediului de afaceri va fi debirocratizarea administrației, bazată pe corectitudine, proceduri simplificate, achiziții transparente, posibilitatea de previzionare de lungă durată și informare în timp real. Un loc aparte în programul nostru îl au suburbiile care constituie Centura de Aur și de rezistență a Chișinăului. Aici, prioritățile noastre sunt clare, iar ele țin în principal de modernizarea lor, de asigurarea unui transport de calitate si suficient, de infrastructura de apă, canalizare, energie electrică și utilități necesare oamenilor pentru un trai decent, civilizat și de calitate. În plus, vom iniția un program de granturi pentru antreprenorii din suburbiile Chișinăului care vor să-și dezvolte afacerile aici. Nimic din toate acestea nu sunt posibile însă fără o administrație eficientă, credibilă și integră. De aceea, printre prioritățile noastre se numără și crearea unei echipe de profesioniști dedicați, selectați pe criterii de integritate, cu competențe relevante realizării prezentului program și posturilor din organigrama nou formată. Avem nevoie de un altfel de sistem de selecție, evaluare, promovare și salarizare în baza principiilor de meritocrație, integritate și performanță. În acest sens, vom organiza concursuri publice transparente pentru angajarea funcționarilor în Primărie. Vom institui și o nouă etică a funcționarului public bazată pe un comportament prietenos și responsabil. Niciun cetățean nu va mai fi subestimat sau ignorat, dimpotrivă, va fi ajutat să își definească problema, să o adreseze corect și în termeni legali, pentru a obține în mod rapid o soluție corectă. Vom elimina corupții din sistemul de administrare! Vom elimina practicile vicioase prin care banii publici ajung în mâinile unor grupuri de interese obscure. Ne vom asigura că fiecare cetățean își va găsi soluțiile la cererile și petițiile adresate în termeni rapizi, de regulă nu mai târziu de cinci zile. La nivel instituțional, vom consolida Direcția relații externe, cooperare regională și integrare europeană din cadrul Primăriei Chișinău. Este absolut necesar să atragem experți care să poată elabora și implementa proiecte de dezvoltare a infrastructurii și atragerea fondurilor și investițiilor. Vom înfrăți economic, social și cultural Chișinăul cu marile capitale administrative, economice, inovative ale lumii civilizate. Iar lumea civilizată are nevoie de parteneriate cu instituții credibile și oameni integri. Cu hoții, lumea civilizată nu face parteneriate. Pe lângă toate acestea și multe altele care constituie programul nostru pentru administrarea Chișinăului pentru cel puțin următorii cinci ani, vă fac o promisiune solemnă: Niciodată nu voi fi primarul corupților, primarul schemelor dubioase, privatizărilor ilegale, primarul unei găști oligarhice așa cum se întâmplă în momentul de față. Voi fi primarul oamenilor, primarul tuturor locuitorilor indiferent de opțiunile politice sau geopolitice. Doamnelor și domnilor, Municipiul Chișinău, ca și toată Republica Moldova a fost uzurpat de către Partidul Democrat și aliații săi de toate culorile. Pe 20 mai avem o șansă reală ca prin victorie să facem un pas important în direcția schimbării acestui regim și al construcției unui nou sistem care va funcționa în interesul oamenilor. Iar pentru ca acest lucru să se întâmple avem nevoie de unitatea și solidaritatea tuturor celor care ne dorim această schimbare în bine. Sau, cum spune sloganul nostru: Uniți pentru Chișinău. Reușim ÎMPREUNĂ! Alegerea e simplă: ori facem schimbarea, ori binomul Plahotniuc-Dodon continuă să-și facă mendrele și să ne sugrume. Să ne mobilizăm, să ne implicăm! Toți împreună și fiecare în parte. Așa cum spunea Barack Obama, “O singura voce poate schimba gândirea unei săli pline. Si dacă o voce poate schimba mentalitatea unei săli, atunci poate schimba un oraș. Dacă poate schimba mentalitatea unui oraș, poate influenta un stat. Dacă influențează un stat, influențează o națiune și lumea întreaga. Vocea TA poate schimba lumea!” În 20 mai, votăm și facem schimbarea! Așa să ne ajute Dumnezeu!