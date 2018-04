/FOTO/ Șoferul unui BMW a vrut să între în Moldova, prin regiunea transnistriană, cu o bombă controlată la distanță

16:00

Ultimele date ale BNM arată că în anul 2017, stocul activelor sub formă de investiţii directe a însumat 252.73 mil. USD, în creştere cu 1.2 la sută comparativ cu sfârșitul anului 2016. O creștere sub potențial în condițiile în care Republica Moldova are nevoie de investiții masive pentru crearea locurilor de muncă și o creștere […]