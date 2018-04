Minivacanța de 1 mai: Care este timpul de așteptare în vămi la intrare și ieșire din țară

17:40

Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că joi s-a încheiat perioada de înregistrare a candidaților pentru funcția de primar, pentru alegerile locale noi, care vor avea loc pe data de 20 mai.Comisia Electorală Centrală informează că ieri, 26 aprilie 2018, s-a încheiatperioada de înregistrare a candidaților pentru funcția de primar, pentru alegerile locale noi, care vor avealoc pe data de 20 mai, 2018.Astfel, pentru cursa electorală, consiliile electorale de circumscripție a înregistrat 31 de candidați: 12 înmun. Chișinău, 8 în mun. Bălți, 3 în com. Jora de Mijloc, raionul Orhei și cîte 2 candidați în com.Leușeni și s. Nemțeni, raionul Hîncești, com. Volovița, raionul Soroca, com. Pîrliţa, raionul Ungheni.