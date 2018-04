Doi ofițeri de investigație de la Bălți, reținuți pentru corupere pasivă

13:40

Pericol de atentate la Cupa Mondială! Anunțul de ultimă ora al Rusiei Teroristii planuiau mai multe atentat de amploare in zona Moscovei, in perioada Campionatului Mondial. Competitia debuteaza peste 48 de zile. Serviciul Rus de securitate interna a precizat ca a intrerupt activitatea unei celule compuse din 4 membri ai Statului Islamic, instruiti din Siria prin serviciul de mesagerie Telegram. FSB nu a oferit detalii cu privire la momentul in care atacurile ar fi urmat sa aiba loc sau ce tinte ar fi vizat teroristii. Rusia este implicata cu trupe in sustinerea guvernului sirian in lupta cu rebelii care vor inlaturarea actualei puteri. Membrii celulei anihilate proveneau din Siberia, sustine FSB. 20 de persoane au fost retinute intr-o operatiune a fortelor de securitate in orasul Novii Urenhoi, situat la 2 300 de kiliometri nord-est de Moscova. Sursă: protv.md Record Pericol de atentate la Cupa Mondială! Anunțul de ultimă ora al Rusiei apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.