România: Un copil, strivit de o cruce în cimitir

Un copil din Cluj a fost strivit de o cruce în cimitir. Incidentul a fost relatat de mama acestuia. Micuțul a mers la cimitir împreună cu mama sa, pentru a duce o floare la mormântul frățiorului său, care ar fi avut 10 ani. Incidentul a avut loc vineri, la Cimitirul din Zorilor, din Cluj-Napoca. Micuțul a ajuns la spital cu fractură de bazin, după ce o cruce a căzut peste el, povestește mama acestuia. „Ieri am fost cu baiatelul meu de 8 ani în cimitir, să ducem o florare frățiorului lui, care ar fi avut 10 ani. Când să ieșim dintre morminte, o cruce de piatră a căzut peste el și l-a strivit. Abia am ridicat piatra, cu mama, ca să poată ieși de sub ea. Am fugit cu el la UPU. Suntem internați sub supraveghere. Are fractură de bazin. Cineva trebuie să răspundă pentru că băiatul meu era să moară acolo”, a povestit, supărata, mama copilului, potrivit stiridecluj.ro. În urma acestui incident nefericit, clujeanca a depus plângere Poliția Cluj. Cimitirul din Zorilor se află sub administrarea Primăriei Cluj-Napoca. FOTO: stiridecluj.ro

