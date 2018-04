Halep s-a supărat pe organizatorii de la Stuttgart, după ce a fost învinsă. Ce l-ar fi împiedicat pe liderul mondial să joace bine

Halep a avut toată săptămâna ceva de reproşat referitor la condiţiile de la Stuttgart, iar vineri s-a umplut paharul! După ce a fost învinsă cu 6-4, 6-1 de Vandeweghe, în sferturi, românca a aruncat vina pe organizatorii turneului de categorie Premier. Nemulţumirea Simonei: "Cei de aici nu udă terenul! Nu îmi puteam ţine picioarele pe teren" Simona Halep a fost exasperată de calitatea proastă a suprafeţei de joc, care a împiedicat-o să evolueze la un nivel ridicat. Liderul mondial acuză că terenul de la Stuttgart favorizează accidentările din cauză că nu este udat de organizatori, aşa cum se întâmplă la celelalte competiţii din circuit: "La Stuttgart nu este o zgură normală. Cei de aici nu udă terenul, iar zgura are o suprafaţă diferită, nu este cea reală pe care jucăm de obicei! La Madrid, spre exemplu, nu aluneci atât de mult. Aici nu-mi puteam ţine picioarele pe teren", a spus liderul WTA la conferinţa de presă, scrie www.mediafax.ro. De parcă nu era de ajuns, Halep s-a accidentat la picior: "Nu m-am putut mişca prea bine" Halep susţine că nu şi-a putut face jocul din cauza condiţiilor, dar în acelaşi timp a fost jenată de o problemă la picior: "Mie nu prea îmi place să joc în sală, cu toate că în Fed Cup am câştigat. Nu am avut timing, pentru că mingea venea foarte repede... Nici nu m-am putut mişca bine pentru că am simţit dureri la picior. Ea a servit foarte bine şi nu i-am putut face break. Mi-am pierdut serviciul în primul set, iar apoi nu m-am mai putut concentra. Nu am găsit ritmul, nu am simţit jocul şi am ratat prea mult. Adversara mea a fost chiar puternică. Aceasta a fost cheia meciului". Criticile Simonei sunt îndreptăţite, având în vedere că nu mai puţin de trei jucătoare au fost nevoite să se retragă în optimi: Garbine Muguruza (Spania), Angelique Kerber (Germania) şi Marketa Vondrousova (Cehia).

