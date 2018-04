NU vor mai fi aplicate amenzi pentru condus în stare de ebrietate??? Vezi ce idei trăsnet a propus MAI-ul!

14:30

Franciza The Fast and The Furious a ajuns să numere 17 ani de când și-a făcut debutul în marele cinematografe din toată lumea, iar cu această ocazie în acest an 2018, va va fi organizat un show live pentru toți pasionații. Evenimentul se va desfășura în Birmingham, Marea Britanie, iar gazda a pregătit pentru public Articolul Mitsubishi Motors UK a creat un model unic de SUV pentru turneul Fast and Furios Live apare prima dată în AutoExpert.