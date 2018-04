Iohannis nu poate retrage încrederea Guvernului. Cum ar putea fi demisă Dăncilă

09:30

Un moldovean de 35 de ani va trebui să răspundă în fața legii pentru că și-a lăsat copilul de un an în mașină și a plecat să-și rezolve treburile. Cazul a avut loc la Bologna, pe strada Marco Emilio Lepido. Mașina bărbatului în care se afla copilul de un an în interior a fost observată de o patrulă a carabinierilor care patrulau în zona respectivă. Copilul dormea pe bancheta din spate, iar mașina era încuiată. Carabinierii au apelat la Centrul de Operațiuni 112 și cu ajutorul unei alte patrule au reușit să dea de tatăl micuțului, scrie ştirilocale.md. Bărbatul se afla într-un birou municipal din zonă. Moldoveanul a mers acolo ca să-și înscrie copilul la grădiniță. Bărbatul a fost invitat să iasă afară și să deschidă mașina. El a fost denunțat pentru abandonarea persoanelor minore. Din fericire, copilul nu a avut de suferit. Sursă: stirilocale.md