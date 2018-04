În Republica Moldova se produc anual circa 450 accidente de muncă, dintre care 35-40 mortale

16:30

Fermierii din raionul Dubăsari care anterior nu își puteau prelucra pământurile au primit astăzi primele certificate de acces la terenurile lor agricole situate după traseul Râbniţa – Tiraspol. Aceste certificate garantează agricultorilor dreptul de utilizare a 400 de hectare, din suprafața totală de 6300 de hectare de teren, amplasate în stânga Nistrului. În perioada următoare, […] The post Fermierii din raionul Dubăsari au primit primele certificate de acces la terenurile agricole din regiunea transnistreană appeared first on Moldova.org.