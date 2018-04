Angela Merkel – vizită la Casa Albă, la trei zile după Emmanuel Macron

17:01

Silvia Radu susține că activitatea sa la Union Fenosa a stat sub lupa tuturor autorităților, permanent, sub diferite conduceri politice și că a respectat legea tot timpul în tot ce a făcut. Ea a reacționat astfel la dezvăluirile experților în energetică Sergiu Tofilat și Tudor Șoitu, care susțin că Agenția pentru Reglementare în Energetică a […] Articolul Silvia Radu răspunde dezvăluirilor experților în energetică: Activitatea mea a stat sub lupa tuturor autorităților apare prima dată în Cotidianul.MD.