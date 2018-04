S-a demonstrat ştiinţific câte ceşti de cafea sunt indicate zilnic

15:40

Portalul presaindependenta.wordpress.com a publicat recent o știre falsă. În text se face trimitere la un sondaj care avantajează candidații la funcția de primar – Ion Ceban și Silvia Radu și îl dezavantajează pe Andrei Năstase. „Știrea” îl citează pe expertul politic Igor Boțan, care ar fi realizat sondajul. Nu am participat în perioada 15-18 aprilie […] The post Sondaj FALS: Ceban și Radu sunt în top, iar Năstase are cele mai puține șanse appeared first on Moldova.org.