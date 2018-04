Maestrul, la o altă aniversare: Antologia „Sufletul viorii. Nicolae Botgros” a fost lansată la Biblioteca Națională

16:00

Iata care sunt defectele si calitatile pe care le au zodiile. Vei uri Berbecul pentru ca actioneaza fara sa gandeasca… Berbecul este zodie de actiune, va trece imediat la treaba, fara sa stea prea mult pe ganduri in ceea ce priveste consecintele. Este posibil sa faca greseli pe care apoi sa le regrete, insa ei sunt de parere ca este mai bine sa regrete ca au facut decat ca n-au facut ceva. …dar il vei iubi pentru ca este neinfricat Pe de alta pare, Berbecului nu-i place sa-si planga de mila. Merge intotdeauna inainte, neinfricat. Se recupereaza repede dupa un esec, isi gaseste zone de interes noi, este gata intotdeauna pentru o noua batalie. Berbecul nu se lasa descurajat, indiferent de ce-i spun oamenii din jur. Vei uri Taurul pentru ca va dura mult pana sa faca ceva… Semn de Pamant, Taurul este simbolul statorniciei. Spre deosebire de Berbec care actioneaza imediat, Taurul sta si gandeste mult pana cand sa faca ceva. Le ia mai greu sa se incalzeasca si sa porneasca o discutie sau sa preia o initiativa. Taurul nu este omul actiunii, este omul reactiunii. …dar il vei iubi pentru rabdarea sa Taurul este un prieten extreme de loial, care iti da incredere si care te sustine. Desi ii poti atinge multe butoane sensibile, el are o rabdare de fier si va dura mult pana cand sa se supere atat de mult incat sa nu-ti mai vorbeasca. Vei uri Gemenii pentru ca barfesc… Nimeni nu stie mai bine decat un nativ din Gemeni sa porneasca un scandal. Ii place sa dramatizeze, sa barfeasca si sa faca din tantar armasar. Desi nu multi recunosc, oamenii iubesc barfa, mai putin cea facuta pe seama lor. … dar ii vei iubi pentru ca sunt amuzanti. Gemenii sunt veseli si amuzanti. Le place sa vorbeasca, sa faca multe complimente, sa rada lumea in jurul lor. Gemenilor le place foarte mult sa socializeze si sa-si faca prieteni noi. Vei uri Racul pentru ca plange imediat… Racii sunt persoane foarte sensibile si emotionale. Se supara repede, plang des. Pot deveni foarte manipulatori cu schimbarile lor bruste de stare si chiar te poti simti vinovat ca i-ai suparat. … dar ii vei iubi pentru ca sunt empatici. Racii au abilitatea de a citi gandurile celorlalti si sa stie cand cineva are nevoie de ajutorul lor, fara ca acesta sa ceara. Sunt foarte grijulii si protector, mai ales cu persoanele pe care le iubesc. Vei uri Leul pentru ca este tot timpul in centrul atentiei… Leii au o puternica imagine de sine, sunt carismatici si le place sa fie admirati din toate unghiurile. Sunt stralucitori si este imposibil sa nu-i remarci. Si chiar daca te faci ca nu-i observi, tot vor gasi o modalitate sa iti atraga atentia. … dar ii vei iubi pentru ca sunt pozitivi. Leii vor zambi intotdeauna, si cu fata, si cu inima. Sunt firi pozitive care te fac sa vezi partea plina a paharului. Daca te simti descurajat, vorbeste cu un Leu. Te va anima intr-o secunda. Va reusi sa te faca sa vezi lumina in plin intuneric. Vei uri Fecioara pentru ca este obsedata de detalii… Fecioara te va face sa te simti ca nu esti bun de nimic. Tot timpul va avea ceva de analizat, ceva spus, ceva de imbunatatit. Este atat de concentrata pe detalii, incat toate lucrurile i se vor parea imperfecte. E nevoie, insa, si de putina relaxare. Nimeni si nimic nu este cu adevarat perfect. Nici macar tu, draga Fecioara. … dar o vei iubi pentru ca este in cautarea perfectiunii Daca toata lumea ar fi in zodia Fecioara, totul ar fi perfect. Greselile ar fi corectate inainte sa fie produse si multe dureri de cap nu ar mai exista. Desi multa lume se supara, o corectie constructiva iti permite sa evoluezi. Vei uri Balanta pentru rigurozitatea ei… Balantele au nevoie de armonie si de echilibru. Nu sunt un semn conflictual, prefera sa bata apropouri decat sa spuna direct ce au pe suflet. Dar si daca sunt provocati nu le prea poti tine piept. Balantele sunt foarte riguroase in ceea ce priveste dreptatea. …dar o vei iubi pentru simtul dreptatii Balantele vor tine tot timpul partea dreptatii. Au abilitatea de a asculta ambele versiuni ale unei situatii si sa spuna cu obiectivitate de partea cui este dreptatea. Tocmai de aceea pot face o cariera stralucita in domeniul justitiei. Vei uri Scorpionul pentru aciditatea lui… Desi pare docil, Scorpionul are o limba foarte ascutita si te inteapa cu cuvintele sale. Daca i-ai gresit cu ceva, fii sigur ca ti-o va plati. Vor fi foarte duri, atat de duri incat iti vei dori sa nu-i fi cunoscut. …dar il vei iubi pentru privirea lui seducatoare. Nu vei uita un Scorpion dupa ce-l privesti in ochi. Are o privire seducatoare si este imposibil sa nu te cucereasca. Te patrund cu ochii si iti ating sufletul cu privirea, parca vor sa te citeasca. Vei uri Sagetatorul pentru nonsalanta lui… Sagetatorul vrea sa stie, sa fie mai intelept si sa vorbeasca despre ceea ce a invatat. In conversatii va fi brutal de sincer si de multe ori va rani cu vorbele lui. Desi nu vrea neaparat sa jigneasca, poate fi lipsit de tact de multe ori. … dar il vei iubi pentru pofta lui de aventura. Vei iubi, insa, Sagetatorul pentru pofta lui de aventura. Nici n-apuci sa termini ce ai de zis ca a si facut bagajele. Este entuziast si dornic de a invata. Toata viata va urma cursuri de perfectionare. Vei uri Capricornul pentru raceala lui… Spre deosebire de Sagetatori care sunt expandati, Capricornii sunt foarte rezervati. Au o disciplina stricta si pot parea foarte reci si calculati. Nu sunt genul care sa zambeasca tot timpul. … dar il vei iubi pentru maturitatea lui. Capricornii sunt persoane mature, care invata din greutatile vietii. Sub masca rigiditatii se ascund suflete sensibile care au trecut prin situatii grele si prefera sa se protejeze astfel. Vei uri Varsatorul pentru spiritul combativ… Daca ai un prieten Varsator, cu siguranta ti-ai dat seama ca este destul de certaret si porneste un conflict din orice. Firea lor rebela ii face sa fie impotriva curentului … dar il vei iubi pentru personalitatea excentrica. Varsatorii sunt imprevizibili. Au o personalitate excentrica, atat in modul in care se imbraca, dar si in modul in care se comporta. Ei sunt nascuti sa iasa in evidenta. Vei uri Pestii pentru ca fug de responsabilitate. Pestii sunt zodii de Apa si au abilitatea de a intui ce se intampla. Sunt greu de prins. Fug de realitate si responsabilitate. Lasa intotdeauna sa para ca este vina altcuiva. …dar ii vei iubi pentru creativitatea lor. Pestii, insa, sunt semne foarte creative, au o imaginatie bogata si sunt fascinanti. Stiu cum sa profite de o idee si sa o transforme in ceva palpabil.