Ediția Eurovision Song Contest 2018, tot mai aproape. Scena de la Lisabona a fost deja amenajată

14:30

A fost ales numele bebeluşului regal! Cum se va numi cel de-al treilea copil al lui Kate şi al Prinţului William Ducele și ducesa de Cambridge și-au numit cel de-al treilea copil Louis Arthur Charles. Cel de-al doilea fiu al cuplului s-a născut luni la spitalul St Mary's din Londra și avea 3,8 kilograme. Un tweet de la Palatul Kensington anunță că bebelușul va fi cunoscut sub numele de Alteța Sa Regală, Prințul Louis de Cambridge. Bebeluşul este cel de-al şaselea strănepot al reginei Elisabeta a II-a şi ocupă locul al cincilea în ordinea de succesiune la tronul Marii Britanii, după prinţul moştenitor Charles, tatăl lui – prinţul William – şi cei doi fraţi mai mari ai lui – prinţul George, în vârstă de patru ani, şi prinţesa Charlotte, în vârstă de doi ani. The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles. The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 27, 2018 Sursă: tv8.md