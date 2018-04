Femeie dispărută în urma unui accident pe Dunăre

18:20

Comisia Electorală Centrală anunță că ieri, 26 aprilie, s-a încheiat perioada de înregistrare a candidaților pentru funcția de primar, pentru alegerile locale noi, care vor avea loc pe data de 20 mai, 2018. Este vorba despre scrutinele din municipiile Chișinău și Bălți, dar și alte cinci localitățile din patru raioane. Astfel, pentru cursa electorală, consiliile electorale de circumscripție a înregistrat 31 de candidați: 12 în mun. Chișinău, 8 în mun. Bălți, 3 în com. Jora de Mijloc, raionul Orhei și cîte 2 candidați în com. Leușeni și s. Nemțeni, raionul Hîncești, com. Volovița, raionul Soroca, com. Pîrliţa, raionul Ungheni. Lista integrală a candidaților o puteți găsi pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md, la secțiunea Alegeri Locale Noi/Alegeri locale noi, mai 2018.