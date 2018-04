(video) „Totuși, Partidul Democrat nu reprezintă diavolul pe pământ?” Reacția primarului interimar

10:30

Ion Ţurcan, fost preşedinte al Judecătoriei Centru din Chişinău, promovat în 2017 la Curtea de Apel Chişinău, locuieşte într-un imobil de lux, neînregistrat la Cadastru. Casa nu se regăseşte şi în declaraţiile sale de avere şi interese personale. Imobilul e construit pe două terenuri alăturate, achiziţionate de mama judecătorului, medic de familie la Şoldăneşti, conform unei anchete a Ziarului de Gardă. Proprietatea în care judecătorul şi familia sa trăiesc se extinde însă şi pe un teren alăturat, bun public, care nu este nici măcar înregistrat la Cadastru. În 2014, mama judecătorului a vândut terenurile, în rate, unei cunoștințe, dar a rămas, de facto, proprietara din acte ale acestora până la achitarea lor integrală. Acest fapt nu s-a produs, iar acum magistratul, implicat anterior în mai multe scandaluri, susţine că urmează să cumpere casa în care deja locuieşte. Într-o dimineaţă, ZdG l-a surprins pe Ion Ţurcan, ieşind din ea. „Săptămâna aceasta noi o procurăm… Terenul e procurat pe mama, după care mama a vândut. După asta, doamna cealaltă a cumpărat…, şi nu s-a achitat până la urmă cu mama, şi noi, respectiv… l-am luat”, ne-a explicat judecătorul. În declaraţiile de avere ale lui Ion Ţurcan, magistratul nu a declarat niciodată că ar locui într-o casă la sol. În 2015, judecătorul preciza că nu deţine apartament sau casă. Abia în 2016, a indicat în declaraţia sa de avere şi interese personale că, împreună cu familia, locuieşte, printr-un contract de comodat (contract prin care un bun este oferit temporar unei persoane, cu titlu gratuit), într-un apartament. În 2017, magistratul a indicat şi suprafaţa locuinţei: 199 m.p. Deși nu este încă înregistrată la Cadastru, exteriorul casei în care locuiește judecătorul Țurcan este complet finisat, iar curtea este amenajată cu flori și arbuști decorativi 2010-2014: Mama judecătorului din Şoldăneşti cumpără terenurile De facto însă, ZdG a constatat că judecătorul şi familia sa locuiesc într-o casă luxoasă de la marginea Chişinăului. Casa este amplasată în sect. Râşcani al capitalei, în zona Universităţii Agrare. Deşi este finalizată şi locuibilă, aceasta nu este înregistrată la Cadastru, respectiv, proprietarii şi locatarii nu achită impozite. La Cadastru sunt înregistrate cele două terenuri cu o suprafaţă totală de 7 ari pe care se ridică clădirea. Acestea au fost cumpărate, anterior, de către Lidia Ţurcan, mama judecătorului Ion Ţurcan, care activează ca medic în or. Şoldăneşti, acolo unde, de fapt, şi locuieşte. Primul teren, mama judecătorului, care în luna iunie va împlini vârsta de 70 de ani, l-a cumpărat în 2010, iar al doilea, în luna februarie 2014. Peste 9 luni de la ultima achiziţie, în noiembrie 2014, Lidia Ţurcan le înstrăinează pe ambele. Loturile sunt transmise Verei Frunze în urma unui contract de vânzare-cumpărare, cu achitarea în rate. Aceasta urma să devină proprietara terenurilor abia după ce le achita integral. Până atunci, proprietara lor rămânea mama magistratului. Ţurcan: „Neapărat… Săptămâna aceasta noi o procurăm” Între timp, pe acele terenuri a apărut o casă modernă, cu două niveluri. Moşia pe care ZdG l-a găsit într-o dimineaţă pe judecătorul Ion Ţurcan se extinde, aşa cum poate fi văzut din datele cadastrale, şi pe un teren public, care nici măcar nu este înregistrat la Cadastru. Judecătorul a deschis poarta, a scos maşina din curtea spaţioasă, un Mercedes Benz E 220, pe care-l găsim şi în declaraţiile sale de avere şi interese, iar ulterior, şi-a aşteptat familia. Abordat în acest timp de ZdG, magistratul a admis că nu declară casa în care locuieşte, precizând însă că „săptămâna aceasta noi o cumpăram”. Redăm, mai jos, dialogul integral purtat cu magistratul Ion Ţurcan la poarta casei de lux în care locuieşte. –Bună ziua. Dle Ţurcan, suntem de la ZdG. -Da, da. -Am vrut să vă întrebăm. Dvs. nu declaraţi casa asta… -Da, da. Noi intenţionăm s-o procurăm. Ea va fi declarată. -Dar terenul de aici, din faţă, nu e înregistrat la Cadastru. -Din câte ştiu, e înregistrat. -Dar a cui este casa? -Ea este la potenţialul vânzător, de la care noi o cumpărăm. -Şi o s-o declaraţi anul viitor? -Sigur. Neapărat… Săptămâna aceasta noi o procurăm. -Dar nu dvs. aţi construit? -Nu, nu noi. -Pentru că terenul e înregistrat pe numele mamei dvs. A fost pe mama dvs., apoi a fost vândut… -Terenul a fost procurat pe mama, după asta mama a vândut. După asta, doamna cealaltă a cumpărat…, şi nu s-a achitat până la urmă cu mama, şi noi, respectiv… l-am luat. Peste câteva minute, magistratul şi familia sa au plecat. Ion Ţurcan a mers la locul său de muncă: Curtea de Apel (CA) Chişinău, acolo unde a fost promovat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în septembrie 2017, iar soţia sa, Daniela Ţurcan, la biroul său notarial. Proprietara terenurilor: Am trăit toată viaţa într-o mahala Vera Frunze, cea care cumpăra, în 2014, terenurile de la mama judecătoarei, este fostă vecină cu aceasta în s. Scorţeni, Teleneşti, localitate unde ambele s-au născut şi au trăit. Şi Vera Frunze a recunoscut relaţia de prietenie cu mama judecătorului, încercând să ne convingă că tranzacţia dintre cele două ar fi una adevărată. „De unde două terenuri, dacă e unul? Eu nu ştiu ce e la Cadastru, dar, în primul rând, eu am scos casa de vânzare. Aştept perfectarea documentelor ca s-o vând, pentru că am găsit cumpărător. Nu eu am construit-o. Am cumpărat-o în 2014. Am avut apartament, l-am vândut şi am cumpărat-o. Dar nu am bani cu ce-o termina, nu vine aici nimeni să trăiască şi am hotărât s-o vindem. Care-i problema? Da, atunci când eu am scos casa de vânzare, eu am găsit de cuviinţă că ei vor să cumpere casa, că eu nu m-am achitat deplin când am cumpărat casa, că nu am avut bani. În curs de construcţie, câte oleacă am mai făcut ce am făcut eu acolo şi am scos-o de vânzare. Şi aşa ne-am înţeles ca s-o cumpere ei. Mi-au dat arvună, cât am vârât eu acolo, şi… cum sunt actele la casă făcute, eu o vând”, ne-a spus Vera Frunze, care va împlini 66 de ani în luna iunie 2018. Aceasta susţine că judecătorul s-ar fi mutat în acel imobil „înaintea Paştelui”. „Noi nu trăiam acolo. Ca să nu umble prin casă, vedeţi că fură, mă rog. Şi fiindcă mi-au dat arvună, le-am dat voie să intre în casă să locuiască”. Aceasta a admis, după o ezitare, că este din acelaşi sat şi în relaţii apropiate cu mama judecătorului Ţurcan. „Da de unde sunteţi la curent că suntem în relaţii bune? Ea e o săteancă de-a noastră. Am trăit toată viaţa într-o mahala. Ea de mai mult timp e la Şoldăneşti. Pur şi simplu, printre altele, am auzit că vinde casa. Şi, m-am adresat…”. Unul din cele două Mercedesuri pe care familia Țurcan le deține în proprietate Venituri de milioane în ultimii ani pentru familia Ţurcan În ultimii ani, soţii Ţurcan au raportat venituri substanţiale. Ion Ţurcan a primit, în 2017, un salariu lunar de aproximativ 18,8 mii de lei (226 de mii anual). Soţia sa, din activitatea notarială, a adus acasă o sumă de aproape şase ori mai mare: 1,12 milioane de lei. Daniela Ţurcan a raportat venituri şi din activitatea didactică – 78,8 mii de lei de la Universitatea de Stat din Moldova. Anul trecut, familia Ţurcan şi-a achiziţionat o maşină nouă, un Mercedes Benz ML 250, fabricat în 2012, pentru care a plătit 630 de mii de lei. În 2016, soţii Ţurcan au raportat, cumulat, venituri de 822 de mii de lei, în 2015, venituri de aproximativ 1 milion de lei, iar în 2014, venituri de 2,18 milioane de lei. O parte din bani, 549 de mii de lei, au fost obţinuţi din vânzarea unui apartament cu o suprafaţă de 99 m.p. de pe bd. Mircea cel Bătrân din Chişinău. Ion Ţurcan a acces în funcţia de judecător în iunie 2004, fiind numit, prin decretul preşedintelui Vladimir Voronin, la Judecătoria Centru, mun. Chişinău. La 21 aprilie 2009 a fost numit în funcţie până la atingerea plafonului de vârstă. La 2 ianuarie 2011, Ţurcan a fost numit preşedinte al Judecătoriei sect. Centru, decretul fiind semnat de preşedintele interimar al ţării, Marian Lupu. Nu a reuşit să obţină un al doilea mandat în fruntea Judecătoriei. Deşi a fost propus de CSM, preşedintele Nicolae Timofti a respins candidatura. În 2016, după reformarea instanţelor de judecată, Ion Ţurcan a participat la concursul pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Chişinău, însă nu a întrunit numărul necesar de voturi din partea membrilor CSM. În 2017, acesta a candidat la funcţia de judecător la Curtea de Apel (CA) Chişinău, iar CSM l-a promovat. Deşi preşedintele Igor Dodon a respins candidatura, membrii CSM l-au propus repetat, iar şeful statului a fost obligat să semneze decretul de numire în funcţie. Scandalurile controversate în care a fost implicat Ion Țurcan Deşi, conform Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, hotărârile lui Ion Ţurcan nu au fost obiect de examinare la Curtea Europeană, pe site-ul www.magistrat.md se spune că o hotărâre a completului de judecată din care făcea parte şi acesta a constituit obiect de examinare la CtEDO. În 2011, Ion Ţurcan a fost implicat într-un incident. În imaginile video publicate ulterior se observă că magistratul a fost oprit de poliţie pentru că era la volan cu centura de siguranţă necuplată. Deşi poliţiştii l-au somat să oprească, iniţial, Ţurcan i-a ignorat. Ulterior, a oprit şi s-a legitimat, iar inspectorul a încercat să afle dacă judecătorul ar fi fost în stare de ebrietate, dar fără succes. Mai târziu, Ţurcan a lăsat să se înţeleagă că acţiunile poliţiei ar fi fost o provocare. Tot în 2011, numele magistratului a fost implicat într-o decizie referitoare la „atacul raider” de la Universalbank. În urma deciziei sale din 4 martie 2011, acţiunile băncii au trecut în proprietatea off-shore-ului din Panama, „Komer Food”. „Fără supărare, dar nu pot comenta nicio decizie”, a spus atunci Ţurcan, pentru ZdG, precizând că încheierea pronunţată de el a fost menţinută de CA Chişinău. Şi în 2016, judecătorul a fost implicat într-un scandal mediatic, după ce, într-un document de la Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS), s-a menţionat că instituţia „dispune de informaţii ce denotă relaţii de interes dubios între Ion Ţurcan şi controversatul om de afaceri Ion Vînaga, cunoscut pentru legături cu lumea interlopă”. SIS preciza că judecătorul ar fi primit o armă de vânătoare drept cadou de la Vînaga şi ar fi fost într-o deplasare la Poiana Braşov, în România, cu automobilul acestuia, în timp ce gestiona un dosar în care afaceristul era implicat. Ţurcan a respins acuzaţiile şi declara pentru ZdG că nu a fost „niciodată în viaţă” la Poiana Braşov. „Ce a fost scris în acea sesizare nu este adevărat”, preciza Ion Ţurcan. CSJ, într-un final, i-a dat dreptate.