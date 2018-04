Vreme extremă în ţară. Pentru mâine dimineaţă, meterologii au emis cod galben de îngheţuri, valabil pentru nordul ţării

19:50

După jumătate de an de reparaţii, grădiniţa numărul patru din Pelinia, Drochia, este de nerecunoscut. Visul copiilor din sat, dar şi a maturilor, a fost realizat de Guvernul României, care a investit în acest scop un milion de lei. Aşa arată acum grădiniţa nr. patru din Pelinia. Are acoperiş nou, pavaj, mobilier cărţi şi jucării. […] Post-ul Pentru o copilărie mai frumoasă. După jumătate de an de reparaţii, grădiniţa numărul 4 din Pelinia, Drochia, este de nerecunoscut apare prima dată în CANAL 2.