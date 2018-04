Uniunea Asiguratorilor: Consumatorii romani trebuie sa beneficieze de aceleasi drepturi ca cei din UE

10:45

Chatbots si Inteligenta Artificiala, BlockChain, Internet of Things, telematics - toate aceste inovatii tehnologice isi fac din ce in ce mai mult loc si in domeniul asigurarilor, aducand schimbari ale modelelor de business. Cum pot face fata companiile de profil digitalizarii si care sunt provocarile pe care trebuie sa le depaseasca acestea in viitorul apropiat?