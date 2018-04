Inventatorul danez Peter Madsen, găsit VINOVAT

12:45

Câteva dintre dispozitive ajung pe piaţă imediat, în timp ce restul vor fi lansate în luile mai şi iunie, scrie go4it.ro. Interesantă este însă strategia companiei, oferind câte un dispozitiv pentru fiecare categorie de utilizatori în parte. Dispozitivele care vor fi disponibile imediat sunt Nokia 1, Nokia 6 (2018) şi Nokia 7 Plus, două modele mid-range cu preţuri foarte competitive pe segmentele pe care le abordează şi un entry-level cu Android Go. Nokia 6 păstrează design-ul modelului de anul trecut, adăugând însă accente portocalii pe margini, un senzor de amprentă pe spate şi un chipset mai puternic (Snapdragon 630). La capitolul foto, avem de a face cu un senzor de 20 megapixeli şi optică Zeiss cu diafragmă f/2.0. Display-ul Full HD sugerază că este un dispozitiv orientat către cei care încă nu vor să renunţe la formatul 16:9. La un preţ de 1.199 RON ( circa 5.000 de lei moldovenești – n.r.), acest model depăşeşte multe dintre modelele concurente, în special la capitolul performanţă, acesta fiind unul dintre puţinele care poate înregistra video la rezoluţie 4K. Noul Nokia 7 Plus vine însă ca un concurent pe piaţa mid-range premium, unde pretenţiile sunt puţin mai mari. Avem un display de 6” Full HD+ pe format 18:9, 4 GB memorie RAM, chipset Snapdragon 660 şi un acumulator generos de 3.800 mAh. Pe spate se regăseşte un sistem dual-camera cu senzori de 12 megapixeli, care beneficiază de optică Zeiss, stabilizare electronică şi zoom optic 2x. Preţul este de 1.799 RON, comparabil cu alte produse similare de pe piaţă. Telefoane accesibile pentru toți În cele din urmă, Nokia 1 este mezinul gamei de smartphone-uri HMD Global. Acesta poate părea la prima vedere un telefon din altă eră, însă faptul că vine echipat cu sistemul de operare Android Go, bazat pe Android Oreo, asigură performanţă bună, chiar şi pe un hardware atât de modest. Cu un display de 4,5” şi rezoluţie 854 x 480, este clar că nu funcţiile multimedia sunt importante pentru acest model. De altfel, nici jocurile video sau înregistrările foto sau video. Chipset-ul MediaTek MT6737M, 1 GB RAM şi o cameră de 5 megapixeli cu filmare VGA nu sunt tocmai lucruri cu care să te lauzi. Totuşi, software-ul pre-instalat ar trebui să funcţioneaze ireproşabil, toate aplicaţiile Google folosind versiuni „Go”, mult mai puţin pretenţioase cu resursele. Acesta este şi singurul dispozitiv cu Android Nokia cu baterie de 2.150 mAh interschimbabilă. Preţul acestui model este de numai 379 RON. Creme de la creme În luna mai, Nokia va lansa şi flagship-ul său actual, modelul Nokia 8 Sirocco, pe care l-am văzut prima dată la Mobile World Congress. Acest model integrează cele mai performante tehnologii disponibile la momentul dezvoltării. Avem un ecran QHD curbat la margini bazat pe panou OLED (rezoluţie pe format 16:9), construcţie din sticlă pe ambele părţi, sistem dual-camera cu senzori de 12 megapixeli cu optică Zeiss şi stabilizare, încărcare wireless, rezistenţă la apă şi praf IP67 şi un chipset Snapdragon 835 cu 6 GB memorie RAM. În afară de faptul că nu este echipat cu cel mai nou model de chipset de la Qualcomm, Nokia 8 Sirocco are cam tot ceea ce ne-am dori de la un smartphone modern. Preţul pentru acesta este de 3.321 RON.