Cel mai bun bibliotecar al anului 2017 e din Călărași

Școala tânărului jurnalist s-a încheiat iar jurnaliștii și-au primit certificatele de participare.Timp de jumătate de an, aceștia au învățat ce înseamnă să fii un bun jurnalist, cum să scrie o știre de calitate, cum să adreseze cele mai bune întrebări și cum să aleagă cel mai bun interlocutor. Iar cea care i-a ghidat calea spre jurnalism a fost Natalia Junghietu, redactor-șef la ziarul regional ”Expresul”.La cursurile de instruire au fost invitați și alți profesioniști. Lucia Bacalu, directoarea ziarului ”Expresul”, i-a învățat pe jurnaliști cum se face o aranjare corectă a articolelor în ziar. Ilie Manciu, elev în clasa a IX-a la liceul ”Vasile Alecsandri” din Ungheni, voluntar al bibliotecii, i-a învățat despre arta fotografică, iar Aliona Manciu, șef – serviciu la biblioteca publică ”Dimitrie Cantemir”, i-a învățat cum să deosebească o știre adevărată de una flasă. Totodată ei avut parte și de o excursie la câteva posturi naționale de televiziune și radio, de care, zic ei, au rămas foarte impresionați.Pe 6 aprilie, ne-am dat întâlnire pentru ultima dată la biblioteca publică raională ”Dimitrie Cantemir” din Ungheni, acolo unde s-a desfășurat ”Școala tânărului jurnalist”, iar pe lângă faptul că tinerii jurnaliști și-au primit certificatele, o parte din ei s-au împărtășit cu impresiile. Vladislava Ciuleac: ”A fost un curs de neuitat. O experiență de viață plăcută ce va rămâne în inima mea pe veci. Școala tânărului jurnlaist mi-a plăcut foarte mult. Fiecare lecție a fost magică, bine pregătită iar profesorii au fost cei mai buni. Am învățat despre tainele jurnalismului, am devenit mai îndrăzneață iar vorbirea – mai corectă”.Marionela Toma: ”Iată-ne la finalul acestui curs și în mine, parcă, licărește o dorință de a continua. Am învățat multe lucruri interesante și utile. Am învățat despre cum se transmite corect informația, cum să facem o fotografie calitativă, cum să aranjăm articolul corect într-un ziar. Sper să mai putem repeta această experiență”.Parascovia Rațî: ”Școala tânărului jurnalist a fost una dintre cela mai frumoase experiențe de care am putut profita la maxim. Am avut oportunitatea de a înțelege viața unui jurnalist, am aflat că acesta trăiește mai multe vieți, unele fiind frumoase, iar altele mai puțin frumoase. A fost o provocare plăcută, benefică și informativă pentru începutul unei cariere de jurnalist. Mi-a plăcut tot ce a fost legat de acest curs, în special vizita la televiziune. În general, a fost o experiență pe care aș repeta-o la nesfârșit”.Rodica Vasilica: ”Mi-a făcut plăcere să particip la ”Școala tânărului jurnalist”. Am învățat foarte multe lucruri noi. Această experiență m-a motivat spre o carieră frumoasă pe viitor. Am rămas impresionată de excursia de la posturile tv”.Maria Popa: ”Mi-a plăcut această experiență. Am aflat lucruri noi despre ziare, televiziuni dar și despre profesia de jurnalist. Mulțumesc din suflet organizatorilor acestui curs, pentru că mi-a oferit ocazia de a avea așa o experiență frumoasă și de a înțelege cu adevărat ce înseamnă să fii un bun jurnalist”.Ecaterina Fonariuc: ”Școala tânărului jurnalist este una inedită și unică. Am avut ocazia să aflu multe lucruri noi despre machetare, interviu, știre dar și alte teme care sunt sigură că îmi vor fi de folos pe viitor. Aș vrea să mai exprimentez acest proiect”.Dumitrița Donici: ”La început nu știam unde vin, dar mi-a plăcut chiar de la prima lecție. Am învățat multe lucruri despre care nu aveam habar. Școala tinerilor jurnaliști a fost prima școală la care am venit cu drag. Aș vrea să mai repet această experiență”.Livia Covaliov: ”Școala tânărului jurnalist mi-a oferit posibilitatea de a vedea cum arată cu adevărat munca unui reporter dar și modul lor de a gândi critic. Am învățat să filtrez informația, să nu cred tot ”ce îmi este pus în farfurie”, să am încredere în forțele și în gândirea mea logică”.Dana Mihăilă: ”Școala tânărului jurnalist fost o experiență inedită pentru a ne îmbunătăți calitățile de comunicare. Acest proiect a fost un imbold spre realizarea visului meu cel mare – să devin jurnalistă. Mulțumesc mult organizatorilor și coordonatorilor pentru șansa oferită”.”Școala tânărului jurnalist”, s-a desfășurat în cadrul proiectului ”Educație mediatică”, implementat de biblioteca publică raională ”Dimitrie Cantemir”, în parteneriat cu ziarul ”Expresul” și finanțat de AO IREX Europe.