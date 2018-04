Opt elevi, intoxicați după ce un coleg a stropit cu gaz lacrimogen pe holul unui gimnaziu din Orhei

11:40

M-am ofticat cât n-am scris trei luni. Adică am scris, chiar lucruri care vor transcende în timp și în memorie această improvizație de țară: șase volume de Istorie Ilustrată a României și R. Moldova, care au fost adunate de Grupul Editorial Litera în Marea Istorie Ilustrată a României și R. Moldova, sub îngrijirea lui Ioan Aurel-Pop, președintele Academiei Române; am terminat în sfârșit Homo Moldovanus Sovietic, care în câteva săptămâni va apărea la Editura Arc; și sunt în proces de finalizare a lucrării Istoria Românilor de la Est de Prut, care va apărea spre toamnă, tot la Editura Litera.