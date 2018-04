Putin tocmai a semnat decretul care cutremură toată lumea. Ce prevede acesta

12:20

După ce The Motans a lansat „Nota de plată” cu INNA, o piesă care a cucerit publicul din România, cei doi artiști revin cu o nouă colaborare. „Pentru că” este o piesă de dragoste compusă de INNA, The Motans (Denis Roabeș), Marco&Seba (Marcel Botezan și Sebastian Barac) și produsă de ei, „resposansibili” de cele mai mari hituri ale INNEI – „Sun is Up”, „Hot”, „Yalla”.