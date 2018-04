Siria: Occidentul şi ţările arabe au propus o nouă iniţiativă de pace

11:50

Ziarul de Gardă. Moşia judecătorului Ţurcan: Tranzacţia dintre mama judecătorului şi vecina ei Ion Ţurcan, fost preşedinte al Judecătoriei Centru din Chişinău, promovat în 2017 la Curtea de Apel Chişinău, locuieşte într-un imobil de lux, neînregistrat la Cadastru. Casa nu se regăseşte şi în declaraţiile sale de avere şi interese personale. Imobilul e construit pe două terenuri alăturate, achiziţionate de mama judecătorului, medic de familie la Şoldăneşti. Proprietatea în care judecătorul şi familia sa trăiesc se extinde însă şi pe un teren alăturat, bun public, care nu este nici măcar înregistrat la Cadastru, relatează Ziarul de Gardă. În declaraţiile de avere ale lui Ion Ţurcan, magistratul nu a declarat niciodată că ar locui într-o casă la sol. Abia în 2016, a indicat în declaraţia sa de avere şi interese personale că, împreună cu familia, locuieşte, printr-un contract de comodat (contract prin care un bun este oferit temporar unei persoane, cu titlu gratuit), într-un apartament. Ziarul de Gardă însă a constatat că judecătorul şi familia sa locuiesc într-o casă luxoasă de la marginea Chişinăului. Deşi este finalizată şi locuibilă, aceasta nu este înregistrată la Cadastru, respectiv, proprietarii şi locatarii nu achită impozite. La Cadastru sunt înregistrate cele două terenuri cu o suprafaţă totală de 7 ari pe care se ridică clădirea. Acestea au fost cumpărate, anterior, de către Lidia Ţurcan, mama judecătorului Ion Ţurcan, care activează ca medic în orașul Şoldăneşti, acolo unde, de fapt, şi locuieşte. Abordat de Ziarul de Gardă, magistratul a admis că nu declară casa în care locuieşte, precizând însă că „săptămâna aceasta noi o cumpăram”. «De unde două terenuri, dacă e unul? Eu nu ştiu ce e la Cadastru, dar, în primul rând, eu am scos casa de vânzare. Aştept perfectarea documentelor ca s-o vând, pentru că am găsit cumpărător. Nu eu am construit-o. Am cumpărat-o în 2014. Am avut apartament, l-am vândut şi am cumpărat-o. Dar nu am bani cu ce-o termina, nu vine aici nimeni să trăiască şi am hotărât s-o vindem. Care-i problema? Da, atunci când eu am scos casa de vânzare, eu am găsit de cuviinţă că ei vor să cumpere casa, că eu nu m-am achitat deplin când am cumpărat casa, că nu am avut bani. În curs de construcţie, câte oleacă am mai făcut ce am făcut eu acolo şi am scos-o de vânzare. Şi aşa ne-am înţeles ca s-o cumpere ei. Mi-au dat arvună, cât am vârât eu acolo, şi… cum sunt actele la casă făcute, eu o vând”, a declarat pentru Ziarul de Gardă Vera Frunze, cea care cumpăra, în 2014, terenurile de la mama judecătorului și se află în relaţie de prietenie cu aceasta. Sursă: zdg.md Record Ziarul de Gardă. Moşia judecătorului Ţurcan: Tranzacţia dintre mama judecătorului şi vecina ei apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.