Studiu: Arena Chișinău va genera aproape 200 de locuri de muncă după lansare și impozite de 15 milioane de euro

10:15

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării are la dispoziție, de astăzi, 30 de zile pentru organizarea și desfășurarea concursului de selectare a partenerului privat pentru proiectul ”Arena Chișinău”. Acest lucru este prevăzut de hotărârea Guvernului privind aprobarea obiectivelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru proiectarea și construcția arenei polivalente, publicată în Monitorul Oficial, notează evenimentul.md.Arena urmează să fie ridicată în comuna Stăuceni, o suburbie a Chișinăului, unde pentru realizarea proiectului au fost alocate aproape 70 de hectare de teren.Complexul va include o zonă multifuncțională cu o capacitate de cel puțin 4000 de locuri, unde vor putea fi găzduite diverse evenimente sportive, conform standardelor federațiilor internaționale, dar și acțiuni culturale, conferințe, concerte, expoziții, evenimente speciale, etc. De asemenea, este planificată amenajarea unei parcări pentru cel puțin 1000 de automobile, o zonă separată pentru antrenamente și evenimente mici, Aqua Park, Spa și Fitness acoperite, piscină olimpică cu tribună pentru spectatori de cel puțin 500 locuri, conform standardelor internaționale, cel puțin opt terenuri de tenis, puncte de alimentație publică, alte obiective de infrastructură.Documentul publicat include și cerințe față de partenerul privat. Acesta trebuie să dețină experiență generală în domeniul construcțiilor cu minimum trei proiecte de proiectare și construcție realizate pe parcursul ultimilor cinci ani, cu o valoare de cel puțin 30 de milioane de euro pentru un fiecare. Dintre numărul obiectivelor realizate, cel puțin unul trebuie să fie de profil sportiv similar. Partenerul trebuie să demonstreze o cifră de afaceri medie anuală minimă din activități de construcții de cel puțin 50 de milioane de euro pe an în ultimii trei ani, dar și să dispună de acces la linii de finanțare de minimum 50 de milioane de euro de la instituții bancare sau orice alte instituții financiare cu reputație.În afară de teren, statul va contribui la realizarea complexului cu 202 milioane de lei, bani care vor fi prevăzuți în bugetele pentru 2018 și 2019. Din momentul semnării contractului, partenerul privat va avea la dispoziție 12 luni pentru finalizarea construcției arenei, iar durata parteneriatului public-privat va fi de cel puțin 10 ani, după care Arena Chișinău va fi transmisă gratuit în proprietatea statului.Construcția Arenei Chișinău a fost salutată de către președinții federațiilor sportive, care spun că, astfel, va fi dat un impuls pentru dezvoltarea sportului de performanță și va permite țării noastre să găzduiască prestigioase competiții internaționale. La rândul lor, impresarii spun că un astfel de complex va face mai simplă aducerea la Chișinău a unor vedete de talie mondială și organizarea unor concerte grandioase.