ULTIMĂ ORĂ! Trump AMENINȚĂ țările europene. Merkel merge astăzi în SUA

După ce The Motans a lansat “Nota de plată” cu INNA, o piesă care a cucerit publicul din România, cei doi artiști revin cu o nouă colaborare. „Pentru că” este o piesă de dragoste sinceră, sensibilă, compusă de INNA, The Motans (Denis Roabeș), Marco&Seba (Marcel Botezan și Sebastian Barac) și produsă de ei, “resposansibili” de […] Articolul VIDEO // Inna și The Motans și-au UNIT vocile pentru publicul românesc. Vezi noul videoclip apare prima dată în 10TV.