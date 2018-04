Ziua Drapelului: Toți angajații Parlamentului și vizitatorii instituției vor primi panglici tricolore

18:50

Șefa regiunii Madrid, Cristina Cifuentes, și-a dat demisia miercuri după ce a fost acuzată că a trișat când și-a obținut diploma de master în drept și că a fost prinsă la furat cosmetice în 2011, scrie Reuters citată de Hotnews.ro. O înregistrare a unei camere de supraveghere, publicată de ziarul OK Diario miercuri, o arată […]