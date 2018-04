Accident la Hâncești: O mașină a derapat de pe traseu și s-a inversat

09:01

Au abilităţi deosebite și performanțe la studii, iar pentru asta au fost răsplătiți. 50 cei mai buni studenţi din Moldova au fost premiaţi aseară cu burse de merit. Tinerii s-au ales cu câte 12 mii de lei din partea unor sponsori. Alexandru Brecico este student în anul trei la Academia de Studii Economice. Activ și sârguincios de fire, tânărul spune că visa încă din anii de colegiu să participe la concurs. «Este o bucurie pentru mine că mi-am atins acest scop și am realizat ceea ce mi-am pus în plan», a declarat Alexandru Brecico, student ASEM. În total, la concurs au participat 215 studenți. «La concurs au participat reprezentanți din 21 de universități, de la mai multe facultăți, ciclul unu, doi și masterat. Este o inițiativă devenită tradiție, o tradiție frumoasă», a declarat secretarul de stat în domeniul Educației, Angela Cutasevici. Organizatorii spun că lupta pentru burse a fost una crâncenă. Într-un final, au fost premiați cei mai buni studenți, care au avut cele mai înalte rezultate la învățătură și s-au implicat în diverse proiecte. «Scopul acestui concurs este atât stimularea studenților față de activitățile lor extracurriculare, cât și motivarea lor în așa fel ca pe viitor să devină specialiști buni în domeniile lor», a spus organizatoarea Angela Muset. Tinerii ştiu deja ce vor face cu premiile obţinute: «Când am fost telefonată și anunțată că am câștigat bursa am rămas plăcut surprinsă, nici nu aveam cuvinte. Am pus receptorul și am sărit în sus de bucurie, de fapt.» «Cred că voi investi banii în viitorul țării, adică în mine.» Concursul Burse de Merit a fost la a 22-a ediţie. În toate aceste ediţii, 1.450 de studenţi au beneficiat de burse.