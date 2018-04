A revenit în moldova după 8 ani

Viorica Grigoraș, timp de opt ani și-a creat o carieră de succes într-o companie internațională din New York. În această perioadă nu a reușit să ajungă acasă, totuși după ce și-a perfectat actele și-a strâns bagajul și a revenit în țară. De atunci a trecut un an în care tânăra a decis că pe lângă State și Moldova, mai are o lume de văzut și s-a apucat de călătorit.

