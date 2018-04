5 lucruri pe care nu le știai despre drapelul Republicii Moldova

16:50

Guvernul indexează cu 5% bursele elevilor și studenților, începând cu 1 ianuarie 2018. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi, în cadrul ședinței Executivului, în scopul stimulării elevilor și studenţilor cu performanţe academice. Bursele se vor majora pentru elevii din învăţământul profesional tehnic, studenţii la licenţă şi master, doctoranzi, postdoctoranzi, medicii secundari clinici