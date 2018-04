Un soi de birou de traduceri

03:01

Din agenda zile în Moldova:Dezbateri publice cu tema: „Vă rog să mă alegeți primar, pentru că...”, cu participarea candidaților la funcția de primar general al mun. Chișinău. Vor participa: Ion Ceban, candidatul Partidului Socialiștilor; Victor Strătilă, candidatul Partidului Verde Ecologist; Alexandra Can, candidatul Partidului Național Liberal; Silvia Radu, candidat independent; Constantin Codreanu, candidatul Partidului Unității Naționale. La discutie va participa si Igor Boțan, director executiv ADEPT, expert permanent al proiectului .Oficiul Consiliului Europei la Chișinău lansează un nou program denumit „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturile omului în Republica Moldova.Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Hospices of Hope Moldova invită la evenimentul de lansare oficială a proiectului „Rețeaua națională de servicii de îngrijire paliativăDimineața este anunțată și o ședință a Parlamentului. Vor avea loc si acțiuni comemorative în memoria victimelor catastrofei de la Cernobâl.Premierul Lituaniei, Saulius Skvernelis, este o vizită la Chișinău și va avea convorbiri cu premierul Pavel Filip, președintele Parlamentului, Andrian Candu, și cu alti reprezentati ai autoritățilorCentrul de Informații Universitare invită la ceremonia festivă de decernare a Burselor de Merit pe anul trecut....Din evenimentele asteptate în lume:Vizita in Balcanii de vest a presedintelui Consiliului European, Donald Tusk. Astăzi se va afla la Sarajevo, in Bosnia Hertegovina unde este anunțat și un Forum de afaceri.La Paris are loc o conferinta ministeriala pe tema combaterii finanțării terorismului.La Bruxelles este anunțată ședinta Comitetului de asociere Georgia-Uniunea Europeană.Un inalt reprezentat al companiei Facebook se va afla azi in Parlamentul de la Londra unde va raspunde intrebarilor legate de Cambridge Analitica si de apărarea spațiului privat pe reteaua de socializare...