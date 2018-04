Silvia Radu, avantajată la alegerile locale: Cunoaște problemele municipalității

10:15

Previous article Vezi străzile din Chişinău care se repară astăzi You may also like Revelations made by Gherman Gorbuntsov: Vlad Plahotniuc has no involvement in the crime. I have clear evidence that Renat Usatii has ordered my assassination DESCINDERI în Ceadâr-Lunga și satul Holuboe // Patru persoane, reținute pentru comercializarea drogurilor în proporții deosebit de mari (FOTO) Comisiile parlamentare se convoacă în ședințe // LIVE Întreprinderile din Transnistria cad ca muştele din cauza dep...