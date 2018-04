Delegația Rusiei la CUC s-a răzgândit și s-a alăturat poziției promovate de delegația transnistreană

16:40

100 de femei de afaceri din Republica Moldova vor beneficia de finanțare nerambursabilă prin intermediul Programului guvernamental „Femei în afaceri", gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Femeile de afaceri vor accesa granturi în valoare de 14 milioane de lei, ceea ce va stimula investiții de 24 de milioane de lei