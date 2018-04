Gaburici nemulțumit de activitatea Fabricii de sticlă: Întreprinderile de stat trebuie să fie nu mai puțin profitabile decât cele private

16:40

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real al economiei va crește cu 230 de lei și va constitui 2610 lei pe lună, începând cu 1 mai curent. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi de Guvern. Astfel, angajatorii din sectorul real al economiei nu vor putea oferi un salariu mai mic de […] The post Salariul minim în sectorul real se majorează până la 2610 lei appeared first on Moldova.org.