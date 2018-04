Mărturisire sinistră. Un rapper mexican, star pe YouTube, a dizolvat în acid trupurile a trei studenți

14:10

Tom Cruise a devenit primul actor distins cu premiul Pioneer of the Year. Artistul a primit trofeul miercuri seară, în cea de-a treia zi a evenimentului CinemaCon, organizat în Las Vegas, scrie Variety.com. Cinemacon este convenţia anuală a National Association of Theater Owners (Asociaţia Naţională a Proprietarilor de Cinematografe). Premiul i-a fost acordat lui Tom