Fermierii din r. Dubăsari au primit primele certificate de acces la terenurile agricole din regiunea transnistreană

În Republica Moldova va funcționa o rețea națională de îngrijire paliativ În Republica Moldova va funcționa o rețea națională de îngrijire paliativă, care va oferi servicii de îngrijire la domiciliu pentru pacienții grav bolnavi. În acest sens, astăzi, a fost lansat proiectul de dezvoltare a acestei rețele, de către Hospices of Hope Moldova, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), transmite CURENTUL. În prezent, în rețea au fost integrate trei organizații din regiunile Ocnița, Orhei și Soroca, care prestează servicii profesionale de asistență medico – socială celor care se confruntă cu boli incurabile în aceste regiuni. Cu suportul Hospices of Hope Moldova, echipele vor primi ajutor financiar lunar pentru salarizare, medicamente, transport, consumabile, ajutor umanitar sub formă de pungi pentru stomă, instruiri generale în domeniul îngrijirii paliative. Totodată, până în luna august urmează să fie formate alte 2 echipe mobile de îngrijiri paliative, care la fel vor beneficia de tot suportul menționat mai sus. Prezentă la evenimentul de lansare a proiectului, secretarul de stat, Rodica Scutelnic a menționat că MSMPS are ca prioritate asigurarea pacienților cu servicii medicale calitative și accesibile. În acest sens, statul asigură pacienților cu boli incurabile acces la servicii de îngrijire paliativă în spitale, iar pentru asigurarea calității, medici și asistentele medicale beneficiază de instruiri. La rândul său, managerul de țară Hospices of Hope Moldova, Raluca Munteanu a subliniat că odată cu formarea acestor echipe va crește numărul de vizite cu 50% și bineînțeles calitatea serviciilor oferite. Reamintim că, îngrijirea paliativă este o abordare care îmbunătățește calitatea vieții pacienților și familiilor acestora, care se confruntă cu probleme asociate unei boli amenințătoare cu viața, prin prevenirea și înlăturarea suferinței și tratamentul durerii. Hospices of Hope Moldova este o organizație internațională de caritate care susține dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliativă în Republica Moldova din anul 2008.