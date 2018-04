Corectitudinea lingvistică a textelor de publicitate va fi efectuată de Agenția Servicii Publice

20:40

Silvia Radu, candidat independent la funcția de primar al Capitalei, a promis că își va publica în scurt timp programul de administrare a municipiului. «Este un program realist, fără demagogie, fără promisiuni populiste», a postat Silvia Radu pe una din rețelele de socializare.«A fost o onoare pentru mine ca timp de 5 luni de zile să mă aflu în postul de primar General Interimar și să mă ocup de administrarea orașului. Vă mulțumesc tuturor și celor care m-ați susținut și celor care m-ați criticat», a mai postat candidatul.Silvia Radu a făcut trimitere și la proiectele pe care le-a derulat în Capitală și pe care speră să le implementeze și după scrutinul din 20 mai.«Cred că în acest timp scurt am reușit să pornesc câteva programe importante, am deschis primăria către cetățeni, am pornit procesul de curățenie atât în interiorul primăriei cât și în exterior.