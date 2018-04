CEC a început tipărirea listelor electorale pentru alegerile locale

15:50

Silvia Radu, care până acum a exercitat interimatul funcției de primar general, și-a anunțat suspendarea din funcție în legătură cu faptul că și-a înaintat candidatura la alegerile locale din 20 mai 2018. Aceasta a semnat o dispoziție, potrivit căreia, viceprimarul Ruslan Codreanu îi ia locul.„Am semnat cererea de suspendare din funcție. De azi sunt în campanie electorală! A fost o onoare ca timp de 5 luni să gestionez Chișinăul. Mulțumesc chișinăuienilor, care m-au susținut în munca pe care am depus-o până acum. Am reușit să deschid Primăria către cetățeni, să transparetizez bugetul, să determinăm angajații să se implice cât mai activ în rezolvarea problemelor. Am inițiat câteva proiecte privind infrastructura drumurilor, schimbarea lifturilor din blocuri, am găsit finanțare pentru procurarea a 70 mijloace de transport și pentru procurarea apartamentelor sociale”, a declarat Silvia Radu.