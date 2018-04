Dieta disociată. Cum poți slăbi până la cinci kilograme în doar 10 zile

16:00

Barbatul se poate considera norocos, avand in vedere ca a supravietuit celui de-al treilea atac din lumea animala. In timp ce se afla la surf in Hawaii, Dylan a fost atacat de un rechin. "Am vazut rechinul cum se plimba pe sub picioarele mele. Am inceput sa il lovesc si am inotat spre mal cat de repede am putut", a declarat Dylan. In luna iulie a anului 2017, Dylan s-a trezit din somn direct in gura unui urs de 136 kilograme. Tanarul a trait experienta periculoasa si cu un sarpe cu clopotei, care l-a muscat acum trei ani, in timp ce se afla intr-o drumetie. Desi a ramas cu cicatrici si vindecarea ranilor a durat o buna perioada de timp, Dylan McWilliams marturiseste ca nu isi doreste sa renunte la stilul sau de viata aventuros.